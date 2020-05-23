Робкая весна: в Гидрометцентре пообещали тепло в Москве к 25 мая

Синоптики ожидают первые признаки потепления в Москве только к понедельнику, 25 мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Первые проблески повышения температуры можно ожидать в понедельник. Тогда температура повысится до 15 - 17 градусов тепла», - рассказал метеоролог.

Он уточнил, что несмотря на повышение температуры, такой температурный фон является ниже климатической нормы примерно на 3 градуса.

«Но это уже “поприличнее” с точки зрения майской погоды», - сказал Вильфанд ТАСС.

Накануне в МЧС выпустили экстренное сообщения из-за заморозков, которые ожидаются в московском регионе в ночные и утренние часы 22 и 23 мая. В связи с ухудшением погодных условий, был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.