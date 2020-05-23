«Между правдой и интересами»: Косачев оценил позицию НАТО по ДОН

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором тот призвал Москву снять ограничения на разведывательные полеты в районе Калининградской области и вблизи с границей Грузии.

Ранее такие же условия перед Россией поставили власти США, заявив, что только после их исполнения будут готовы вернуться к участию в Договоре по открытому небу (ДОН).

«Они в очередной раз совершенно безответственно встают на американскую сторону, не понимая, что тем самым они становятся соучастниками операции по разрушению этого договора. Есть жесткая евроатлантическая дисциплина и уверенность союзников США в том, что в любых сложных ситуациях американцы защитят европейский театр действий. Именно поэтому, выбирая между правдой и интересами, эти страны действуют в соответствии с интересами, даже если это противоречит реальной ситуации», - сказал Косачев в интервью RT, добавив, что подобная линия поведения НАТО вызывает лишь сожаление.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу. Безосновательно обвинив Россию в невыполнении соглашений, Вашингтон отвел шесть месяцев на окончательный отказ от участия в международном договоре.

Комментируя решение главы Белого дома, госсекретарь Майк Помпео намекнул, что переговорная дверь открыта и США готовы обсудить с Россией варианты дальнейшего сотрудничества.

Аналитики и военные эксперты в искренность намерений США не верят, так как последние годы официальной позицией Вашингтона является намеренный слом существующего миропорядка и постоянное саботирование международных соглашений со своим участием.

В МИД России, в очередной раз заявили о неукоснительном выполнении Москвой взятых на себя обязательств и призвали решать разногласия за столом переговоров. На Смоленской площади напомнили США, что и у российской стороны есть серьезные претензии к заокеанским партнерам в части исполнения ДОН.