В Москве скончались еще 67 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались еще 67 пациентов, у которых подтверждена пневмония и имеется положительный результат тестов на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

За прошлые сутки в столице скончались 73 пациента с коронавирусом. Таким образом общее число летальных случаев в Москве увеличилось с 1867 до 1934 человек.

В пятницу, 22 мая, мэр Москвы Сергей Собянин высказался за сохранение в городе строгих мер для борьбы с COVID-19. Градоначальник заявил, что стоит продолжать выдавать москвичам электронные пропуска, а также сохранить требования по масочному режиму, санитарным нормам по работе транспорта и предприятий.