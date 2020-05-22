Есть жертвы: в Зеленодольске произошел пожар в больнице
По данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, сообщение о задымлении появилось в 22:15 по московскому времени.
© Фото: Главное управление МЧС России по Татарстану, ВКонтакте
В Зеленодольске ЦРБ произошел пожар. Спасатели эвакуировали из здании медицинского учреждения 88 человек.
По данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, сообщение о задымлении появилось в 22:15 по московскому времени. Возгорание произошло в сосудистом отделении больницы на первом этаже, его удалось ликвидировать в 22:31.
На место выехал министр здравоохранения республики Марат Садыков, передает ТАСС. По данным местного Минздрава, в результате трагедии погибли два человека. Причина возгорания выясняется.