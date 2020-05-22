МИД РФ: Россия не будет выходить из Договора по открытому небу

Россия намерена оставаться участником Договора по открытому небу (ДОН) до тех пор, пока он в силе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Подход должен быть прагматичным. До тех пор пока договор остается в силе, мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора», - сказал он.

В беседе с РИА Новости он также отметил, что Москва рассчитывает на добросовестное выполнение договора со стороны других участников.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США выйдут из ДОН и официально уведомят об этом других участников соглашения 22 мая.

Причиной являются якобы имеющие место нарушения со стороны России. По словам Грушко, ничто не мешает американской стороне продолжить обсуждение технических вопросов, выдаваемых за нарушения, вместо того, чтобы оправдать попытку выхода из соглашения.