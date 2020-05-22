«Некого винить, кроме себя»: Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма

Украинцы сами открыли путь к референдуму по вопросу о присоединении Крыма к России. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза по формуле Арриа.

На мероприятии ряд западных постпредов вновь обратились к вопросу присоединения полуострова. Небензя заметил, что им следует открыть глаза на то, что происходило в Киеве и на Украине в 2014 году.

«К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму», - цитирует его РИА Новости.

Небензя напомнил, что в 2010 году международный суд поддержал решение о независимости Косово, которое было принято даже не референдумом, а парламентом.

Крым воссоединился с Россией по итогам общенародного референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. За воссоединение тогда высказались более 96% жителей полуострова и свыше 95% населения Севастополя.