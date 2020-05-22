Врач предостерегла больных с COVID-19 от приема аспирина и анальгина
Пациентам с коронавирусом для снижения температуры не рекомендуется принимать анальгин и аспирин. Об этом предупредила заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.
«Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы - ни аспирин, ни анальгин», - сказала она в видеокомментарии, опубликованном в социальных сетях управделами.
При тяжелой форме заболевания у больных могут наблюдаться неврологические симптомы, добавила Вереютина. Среди них - головокружение и головная боль.
Ранее врач оценил используемые на сегодняшний день лекарства против COVID-19. В этот список входят различные стероиды, препараты от ВИЧ, хлорохин, ремдисвир.