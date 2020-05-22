Россия и Белоруссия обменялись беглыми преступниками на границе: видео
Со стороны России было выдано девять человек, со стороны Белоруссии - четверо.
© Видео: Генпрокуратура РФ © Фото: Генпрокуратура РФ
Россия и Белоруссия обменялись подлежащими экстрадиции преступниками. Процедура прошла при соблюдении всех необходимых санитарных норм.
Со стороны России было выдано девять человек, со стороны Белоруссии - четверо.
«В сопровождении спецконвоя в пункт пропуска через границу доставили девятерых граждан, обвиняемых в совершении имущественных преступлений на территории республики Беларусь, а также связанных с незаконным оборотом психотропных веществ», - рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.
Зарубежные коллеги по запросу ведомства выдали ранее объявленных в розыск четверых граждан. Среди их преступлений, в частности, тайное хищение чужого имущества и незаконная организация азартных игр.