Россия и Белоруссия обменялись беглыми преступниками на границе: видео

«В сопровождении спецконвоя в пункт пропуска через границу доставили девятерых граждан, обвиняемых в совершении имущественных преступлений на территории республики Беларусь, а также связанных с незаконным оборотом психотропных веществ», - рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

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