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Россия и Белоруссия обменялись беглыми преступниками на границе: видео

Анна Касаткина
07:58 22.05.2020
Со стороны России было выдано девять человек, со стороны Белоруссии - четверо.
© Видео: Генпрокуратура РФ © Фото: Генпрокуратура РФ

Россия и Белоруссия обменялись подлежащими экстрадиции преступниками. Процедура прошла при соблюдении всех необходимых санитарных норм.

Со стороны России было выдано девять человек, со стороны Белоруссии - четверо.

«В сопровождении спецконвоя в пункт пропуска через границу доставили девятерых граждан, обвиняемых в совершении имущественных преступлений на территории республики Беларусь, а также связанных с незаконным оборотом психотропных веществ», - рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Зарубежные коллеги по запросу ведомства выдали ранее объявленных в розыск четверых граждан. Среди их преступлений, в частности, тайное хищение чужого имущества и незаконная организация азартных игр.

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