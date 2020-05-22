Попова рассказала о мутациях нового коронавируса

Новый коронавирус не обладает высокой изменчивостью, но несколько десятков мутаций с ним уже произошли. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, по способности мутировать COVID-19 нельзя сравнить даже с вирусом гриппа.

«Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни», - уточнила Попова в интервью РИА Новости.

Ранее американские ученые обнаружили у коронавируса мутацию, которая потенциально способна снизить эффективность создаваемой вакцины. Она упрощает присоединение вируса к клеткам человека и затормаживает иммунный ответ организма.