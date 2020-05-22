Сахалинская прокуратура выясняет причины невыплат медикам президентских надбавок

Сотрудники сахалинской областной прокуратуры проводят проверку по факту невыплаты работникам центральной районной больницы города Долинска положенных федеральных выплат. Стимулирующие надбавки медики должны были получить согласно распоряжению главы государства Владимира Путина.

«Установлено, что вопреки законодательству, 14-ти сотрудникам учреждения не произведены федеральные стимулирующие выплаты за апрель на сумму 415 тысяч рублей в связи с отсутствием у них специального образования. При этом, данные работники были допущены к работе и имели контакт с зараженными коронавирусной инфекцией», - отмечается на официальном сайте прокуратуры Сахалинской области.

После проведенной проверки, сотрудниками надзорного ведомства было выдано предписание об устранении нарушения прав медицинских работников.

О стимулирующих надбавках для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей карет скорой помощи, президент Владимир Путин заявил в апреле. Глава государств распорядился выделить деньги на премирование медиков, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. В некоторых регионах власти по-своему трактовали распоряжение президента и в полном объеме деньги до адресатов не дошли.

Ежемесячно врачи должны получать дополнительно по 80 тысяч рублей, врачи скорой помощи, медсестры и фельдшеры - по 50 тысяч, младший медперсонал, а также фельдшеры и медсестры скорой помощи - по 25 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин раскритиковал правительство из-за проблем с выплатами медикам. Глава государства напомнил, что на эти цели из бюджета были выделены 50 миллиардов рублей, но из-за неточных формулировок в документах, деньги вовремя до врачей не дошли. Правительству, Минтруду, Минздраву и региональным властям поручено обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат.