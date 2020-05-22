Доктор Мясников назвал возможные причины «русского чуда» в борьбе с COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал возможные причины «русского чуда», то есть низкой смертности от коронавируса в России. Заявления о неточности статистики он решительно отверг.

Врач отметил, что открытие природы «русского чуда» может очень много значить для мира.

«Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19... Может быть, это БЦЖ (противтуберкулезная вакцина - прим. ред.), может быть, наш микробиом, уровень вакцинации», - сказал Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По его словам, возможными причинами феномена также могут быть большое количество стационаров и их рассредоточенность, а также малое число домов престарелых. Однако лишь это не способно объяснить такую огромную разницу, отметил доктор.