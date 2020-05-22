Росавиация разработала правила для работы аэропортов в условиях пандемии

До снятия всех ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, российские аэропорты будут работать согласно специально разработанным регламентам. Об этом заявил заместитель министра транспорта и глава Росавиации Александр Нерадько.

Для воздушных гаваней будет установлен особый уровень риска, если в него прибывают пассажиры из страны, где более 50 тысяч заболевших.

«Разработан ряд специальных указаний для экипажей, а также правила обработки воздушных судов, обработки салонов, использования специальных процедур на борту воздушного судна в условиях борьбы с COVID-19», - отметил Нерадько в интервью газете «Московский комсомолец».

Обязательным останется измерение температуры всем входящим с здания аэровокзалов, заявил замминистра транспорта. Эту меру можно будет отменить только на последних этапах снятия всех ограничений, когда эпидемиологическая ситуация в стране перестанет быть угрожающей. До этого, пассажиров будут постоянно информировать о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

«В первую очередь - информирование о профилактике заражения COVID-19. Эта информация должна будет постоянно присутствовать в аэропортах. Кроме того, соблюдение работниками предприятий и аэропортов мер социального дистанцирования и создание для этого необходимых условий», - добавил глава Росавиации.

Разработан также целый перечень рекомендаций, среди которых недопустимость нахождения провождающих в зале вылета более двух часов, выделение дезинфицирующих средств пассажирам, а также запрет на работу предприятия.

Использование медицинских масок и перчаток в салонах самолетов будет обязательным вплоть до официального снятия всех ограничений, вызванных пандемией COVID-19.