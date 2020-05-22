Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ 2020 года

Рособрнадзор опубликовал даты проведения основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам. Первые экзамены стартуют 29 июня. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику. Расписание опубликовано на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

«Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ЕГЭ по профильной математике запланировано на 6 июля. Историю и физику будут сдавать 9 июля. Экзамены по обществознанию и химии состоятся 13 июля. Письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам и биология запланирована на 16 июля. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет 18 и 20 июля. Так же будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

«ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только для тех участников, которым его результаты нужны для поступления в вуз. Для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, аттестаты будут выданы на основании итоговых годовых оценок», - говорится в сообщении Рособрнадзора.

В четверг, 21 мая, Владимир Путин заявил о необходимости провести ЕГЭ по всей стране и предложил назначить дату старта основного этапа на 29 июня. Президент РФ порекомендовал предусмотреть дополнительные периоды для сдачи экзаменов не только в летний период, но и в течение следующего учебного года.