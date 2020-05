Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после исчезновения

В сети появились первые фотографии главы КНДР Ким Чен Ына после его длительного отсутствия в публичной сфере и на общественных мероприятиях.

Снимки были опубликованы в Twitter британским журналистом, специализирующимся на освещении новостей Северной Кореи, Мартином Уильямсом.

JUST IN: Photos of Kim Jong Un opening a fertilizer factory in Sunchon on May 1, according to KCNA. pic.twitter.com/jaLjjFk55K