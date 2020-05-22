В нацпарке «Земля Леопарда» задержали браконьера с неожиданным оружием: видео

Оперативная группа госинспекторов национального парка «Земля леопарда» задержала вооруженного мужчину, который собирался устроить охоту. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции парка.

«У браконьера изъято редкое и необычное оружие: самостоятельно модифицированная винтовка Мосина, предположительно, с пулеметным дальнобойным стволом и оптическим прицелом», - говорится в сообщении.

Браконьер планировал поохотиться из укрытия на солевой площадке для копытных. Для этого он принес в качестве приманки минералы. Однако сотрудники парка вели за нарушителем наблюдение и задержали его, когда полностью убедились в его намерениях.

Мужчина не оказал сопротивления и признался в преступной замысле. Браконьера и его необычную винтовку со стволом от пулемета армейского образца передали полиции.