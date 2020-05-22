Заморозки в Подмосковье: объявлен оранжевый уровень погодной опасности

В МЧС предупредили о заморозках в Московской области. Минусовая температура будет наблюдаться в ночные и утренние часы 22 и 23 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС РФ.

«Согласно прогноза погоды “Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в ночные и утренние часы 22 мая с сохранением 23 мая по Московской области ожидаются заморозки в воздухе от – 2 до 0 градусов», - говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Накануне МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за сильных дождей и мокрого снега, которые ожидались в Московском регионе. Синоптики не ошиблись, в сети появилось много роликов, которые сняли жители Подмосковья. На записях видно, как майский снег ровным слоем лег на зеленую траву.