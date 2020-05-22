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Юрист объяснил, как быть с «просрочкой» при доставке продуктов

Тамара Астапенкова
04:06 22.05.2020
После обращения с претензией, продавец обязан заменить товар в течение 7 дней, возврат денежных средств осуществляется в течение 10 дней.
Юрист объяснил, как быть с «просрочкой» при доставке продуктов
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress

Большинство ресторанов, кафе и магазинов дорожат своей репутацией, поэтому если при доставке были привезены испорченные продукты, они стараются вернуть деньги. Что делать покупателю, если точки питания или супермаркеты отказывают в возврате средств или замене некачественной еды, рассказала агентству «Прайм» юрист Виктория Велюга.

«В соответствии с Законом РФ “О защите прав потребителя” покупатель вправе получить возврат уплаченных денежных средств или замену некачественного товара. Для этого необходимо позвонить в контактный центр продавца или написать обращение онлайн», - объяснила эксперт.

Если магазин или точка питания отказались это сделать, то покупателю следует составить в свободной форме претензию, в которой необходимо указать информацию о продавце и о себе, приобретенном товаре, дате покупки, обозначить требования, поставить обязательно число и подпись. Один экземпляр вместе с испорченным товаром и чеком нужно отдать продавцу. На втором экземпляре нужно получить отметку о дате принятия претензии, а также поставить печать и подпись, посоветовала юрист.

Если продавец отказывается принимать претензию, то ее стоит отправить по юридическому адресу точки питания или магазина заказным письмо с уведомлением о вручении. Эксперт считает, что стоит сделать фотографии некачественного товара или иметь свидетелей для показаний.

После обращения с претензией, продавец обязан заменить товар в течение 7 дней, если требуется дополнительная экспертиза – в течение 20 дней, возврат денежных средств осуществляется в течение 10 дней с момента обращения, пояснила Велюга.

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