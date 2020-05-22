Экономисты описали новую реальность после пандемии

Коронавирусная инфекция создала во всем мире новую реальность, которая сохранится и после окончания пандемии. Речь идет о цифровизации, повышенному вниманию к здоровью и новым подходам к работе, говорится в исследовании Boston Consulting Group «Не “пересидеть” пандемию, а выиграть в кризис».

COVID-19 дал новый виток цифровизации государственных систем и толчок для развития онлайн-экономики, считают экономисты. Для населения и бизнеса государство взяло на себя роль «подушки безопасности».

«COVID-19 уже создал новую реальность, которая сохранится и после окончания кризиса. Это и новый виток цифровизации, и новые подходы к работе, к производству, новые международные барьеры», - приводит РИА Новости слова управляющего директора и партнера BCG Сергея Перапечки.

В пандемию коронавируса выросла мобильность сотрудников и гибкость в работе, больше внимания стали уделять охране труда и здоровью. На производстве повысилась устойчивость к кризисам и произошла локализация цепочек поставок. При этом появились новые международные барьеры, связанные с контролем цепочек поставок товаров и передвижения людей, произошел временный спад в мировой торговле, наблюдается существенное замедление глобализации.

Ранее западные политологи заявили, что сложившаяся в мире ситуация из-за коронавируса, может обрушить устоявшийся мировой порядок и изменить привычный уклад жизни. Эксперты считают, что вернуться к прежней жизни уже не получится, произойдут изменения, как в политической системе, так и в быту простых людей.