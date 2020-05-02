В Московском метро закроются вестибюли еще 45 станций

С 3 мая в московском метро будут временно закрыта часть вестибюлей еще 45 пяти станций в связи с малой загруженностью в период действия режима самоизоляции.

Всего, согласно информации на сайте столичного метрополитена, временно перестанут быть доступными вестибюли 78 станций с наибольшим оттоком пассажиров по сравнению с обычной загруженностью.

Станции при этом действовать не перестанут и пути к ним будут находиться в максимально возможной близости.

В перечне станций, к которым применят такие меры, находятся «Свиблово» и «Ботанический сад».

Ранее в метро Москвы начала функционировать система считывания цифровых пропусков граждан. Данные о предстоящей поездке необходимо вносить в систему минимум за пять часов до поездки.