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Саратовские власти закрыли все детдома и школы-интернаты на карантин из-за угрозы COVID-19

Анна Берестовая
23:50 02.05.2020
Среди воспитанников и персонала учреждений заболевших нет и меры носят профилактический характер.
Саратовские власти закрыли все детдома и школы-интернаты на карантин из-за угрозы COVID-19
© Фото: Ph.Alessandro Fucarini, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Саратовской области в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавируса, были закрыты на двухнедельный карантин все школы-интернаты, детские дома и иные специализированные образовательные учреждения региона.

По сообщению пресс-службы Минобразования области, данные меры были приняты с опорой на рекомендации Роспотребнадзора и носят исключительно профилактический характер.

«Для предотвращения заболеваний среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было принято решение изолировать их от внешних контактов», - указали в саратовском Министерстве образования.

В ведомстве отдельно обратили внимание, что в закрывающихся учреждениях заболевших среди детей и персонала нет. Все учащиеся и воспитанники продолжат получать требующийся им уход и помощь.

Ранее Министерство труда России также рекомендовало закрыть на карантин интернаты и дома престарелых на территории страны.

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