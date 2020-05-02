Саратовские власти закрыли все детдома и школы-интернаты на карантин из-за угрозы COVID-19

В Саратовской области в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавируса, были закрыты на двухнедельный карантин все школы-интернаты, детские дома и иные специализированные образовательные учреждения региона.

По сообщению пресс-службы Минобразования области, данные меры были приняты с опорой на рекомендации Роспотребнадзора и носят исключительно профилактический характер.

«Для предотвращения заболеваний среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было принято решение изолировать их от внешних контактов», - указали в саратовском Министерстве образования.

В ведомстве отдельно обратили внимание, что в закрывающихся учреждениях заболевших среди детей и персонала нет. Все учащиеся и воспитанники продолжат получать требующийся им уход и помощь.

Ранее Министерство труда России также рекомендовало закрыть на карантин интернаты и дома престарелых на территории страны.