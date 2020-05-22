Глава Роспотребнадзора рассказала об очередности вакцинации от коронавируса

Первыми вакцину от коронавирусной инфекции получат россияне, находящиеся в группе риска. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В настоящий момент очередность выполнения вакцинации уже проработана, отметила глава ведомства. Это вынужденная мера, так как единовременно изготовить большое количество доз лекарственного препарата невозможно.

«Если будет такая возможность, а именно производить много вакцин, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации», - цитирует РИА Новости главу Роспотребнадзора.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко анонсировал появление первых результатов разработки вакцины от COVID-19 уже к концу июля. Сейчас над созданием эффективной сыворотки работают сразу несколько групп специалистов, проводятся клинические испытания, отметил он.

За последние сутки в России было выявлено 8849 новых случаев инфицирования, таким образом, общее количество больных в нашей стране достигло 317 554 человек. Врачи смогли поставить на ноги 92 681 пациентов, 3099 инфицированных спасти не удалось.