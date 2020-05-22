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Ученые разъяснили мифы о вредном излучении смартфонов

Тамара Астапенкова
03:27 22.05.2020
Светлана Афанасьева посоветовала сократить время звонков, чтобы аппарат находился возле головы поменьше.
Ученые разъяснили мифы о вредном излучении смартфонов
© Фото: Elmar Kremser SVEN SIMON globallookpress

От смартфона, как и от любого работающего прибора, идет электромагнитное излучение. Однако насколько оно вредно для человека ученые не могут прийти к единому мнению. Об этом рассказала сотрудник Института проблем химической физики, кандидат технических наук Светлана Афанасьева.

«При больших дозах его воздействие приводит к тому, что молекулы организма начинают быстрее колебаться и нагреваться. Но излучение от смартфона настолько мало, что повысить температуру тела человека оно не может», - рассказала Афанасьева.

Исследователи Американского онкологического общества считают, что излучение смартфона увеличивает риск возникновения рака мозга, объяснила эксперт. При этом в ВОЗ электромагнитное излучение на радиочастотах, включая и сотовую связь, отнесли к классу 2B - агентам, возможно канцерогенным для человека. При этом к этому классу отнесены маринованные овощи и алоэ вера, добавила Афанасьева.

«Чтобы контролировать уровень излучения телефонов, устанавливают норму. Например, в США излучение смартфона не должно превышать 1,6 Вт/кг. А в России, согласно нормам СаНПиН, допустимое излучение не должно превышать 10 мкВт/кв.см», - приводит РИА Новости слова Афанасьевой.

Она уточнила, что узнать уровень излучения своего смартфона можно в прилагающейся инструкции или на сайте производителя.

В конце прошлого года исследователи назвали самые опасные для здоровья человека смартфоны, уровень электромагнитного излучения которых превышает норму в несколько раз. Рейтинг возглавили модели iPhone 7 Plus, 8, XR, Samsung Galaxy S8, S9 и S10. По мнению экспертов, эти аппараты могут плохо влиять на здоровье своих владельцев.

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