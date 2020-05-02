В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
Таким образом, общее число жертв пандемии составило 729 человек.
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Второго мая Москве умерли 34 пациента с диагностированной пневмонией. Все они также получили положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее число жертв пандемии составило 729 человек. По состоянию на утро второго мая их было 695.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано Умерли Komsomolskaya Pravda Global Look Press коронавирусом. Около 230 тысяч человек скончались.