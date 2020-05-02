В общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без масок

С 12 мая в Московской области пассажиров без медицинских масок не будут пускать в салоны общественного транспорта.

Такую информацию сообщает пресс-служба подмосковного правительства.

Ранее по постановлению губернатора региона Андрея Воробьева на территории области был официально введен масочный режим, призванный минимизировать опасность заражения COVID-19. В настоящий момент постоянное ношение масок в общественных местах лишь рекомендовано, но с 12 мая мера будет иметь обязательный характер.

Накануне Минтранс Подмосковья организовал обеспечение населения медицинскими масками. На остановках и в автобусах городов начали раздавать средства защиты гражданам после проверки наличия у них цифровых пропусков.