Герои среди нас: телебашню в Останкино подсветили в поддержку врачей

Вечером второго мая на Останкинской телебашне в Москве изменили подсветку. Это произошло в качестве жеста поддержки врачей и медиков, сражающихся с пандемией COVID-19.

Башню подсветили красным цветом. В верхней части демонстрируется сердце, ниже – слова поддержки и благодарности медикам на разных языках.

Ранее крыша стадиона «Лужники» в Москве озарилась надписью в поддержку врачей, борющихся с пандемией. Таким образом Российский футбольный союз хотел выразить благодарность медикам в эпоху COVID-19.