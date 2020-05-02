Герои среди нас: телебашню в Останкино подсветили в поддержку врачей
Это произошло в качестве жеста поддержки врачей и медиков, сражающихся с пандемией COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Вечером второго мая на Останкинской телебашне в Москве изменили подсветку. Это произошло в качестве жеста поддержки врачей и медиков, сражающихся с пандемией COVID-19.
Башню подсветили красным цветом. В верхней части демонстрируется сердце, ниже – слова поддержки и благодарности медикам на разных языках.
Ранее крыша стадиона «Лужники» в Москве озарилась надписью в поддержку врачей, борющихся с пандемией. Таким образом Российский футбольный союз хотел выразить благодарность медикам в эпоху COVID-19.