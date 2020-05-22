Постпредство РФ при НАТО: Россия подтверждает намерение выполнять ДОН

Россия подтвердила намерение выполнять Договор по открытому небу. Об этом сообщили в постпредстве РФ при НАТО по итогам экстренного заседания альянса, которое прошло в пятницу, 22 мая. Судьба ДОН, после одностороннего решения США о выходе, будет решена на конференции стран-участниц.

«С российской стороны вновь подтверждено намерение продолжать выполнять положения Договора, который доказал свою функциональность и востребованность в качестве одной из несущих конструкций системы контроля над вооружениями и обеспечения предсказуемости военной деятельности», - приводит ТАСС заявление постпредства.

Уточняется, что РФ выразила готовность к дальнейшему диалогу, но на «взаимоуважительной основе, а не на языке ультиматумов». Диалог должен вестись в интересах европейской и международной безопасности.

«Нам теперь необходимо внимательно проанализировать складывающуюся после решения США ситуацию, исходя из военно-политических, правовых и иных аспектов. Всем участникам ДОН предстоит скрупулезно проделать такую же работу, четко определить свои позиции и заявить о них на специальной конференции», - рассказали в постпредстве.

Ранее в Североатлантическом альянсе заявили, что США могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе города Калининграда и рядом с Грузией. В НАТО отметили, что соблюдение пунктов Договора по открытому небу – это лучший способ сохранения его преимуществ.

Москва неоднократно заявляла, что не допускает никаких нарушений Договора по открытому небу. В российском МИД подчеркивали, что вопросы, которые имеются у США, можно решить в рамках консультативной комиссии. При этом у российской стороны имеются не менее серьезные претензии к Вашингтону по вопросам выполнения положений Договора. И тем не менее, Россия намерена оставаться участником Договора по открытому небу до тех пор, пока он в силе.