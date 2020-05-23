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Клуб 34-х: как изменится Договор по открытому небу в случае выхода из него США

Ян Брацкий
01:40 23.05.2020
Реальный выход США из Договора по открытому небу, по мнению эксперта, может привести к серьезной эскалации напряженности в Европе и серьезному подрыву международного доверия.
Клуб 34-х: как изменится Договор по открытому небу в случае выхода из него США
© Фото: MOD Russia Twitter.com Globallookpress

Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) напоминает многоходовую комбинацию, направленную на слом всех существующих международных соглашений. Подобного мнения придерживается заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Российской Федерации Юрий Швыткин.

Действуя под надуманным предлогом, Белый дом целенаправленно саботирует пролонгацию и других соглашений, уверен он. Таких, например, как Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

«На мой взгляд, действия США в настоящее время можно рассматривать, как некое хитросплетение. Тридцать четыре страны входят в Договор по открытому небу, большинство – страны НАТО. Естественно, США исходят из того, что они будут передавать информацию Вашингтону», - считает Швыткин.

К слову, партнеры США по блоку НАТО уже отреагировали на демарш Вашингтона. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о том, что Германия вместе с партнерами-единомышленниками будет работать над тем, чтобы убедить Трампа вернуться к исполнению договора. Не исключено, что усилится международное давление на Россию, которую Белый дом обвиняет в неисполнении условий ДОН. Именно это и послужило формальной причиной для заявления Трампа.

«Мы готовы садиться за стол переговоров, обсуждать все претензии, которые предъявляют к нам, но это все должно быть на взаимоприемлемых условиях. Возможно, США в ходе переговоров будут пытаться выдвинуть максимальное количество технических требований к нашей стороне», - уверен эксперт.

Россия не должна и не будет выступать в качестве оправдывающейся стороны. Об этом ранее дал понять замглавы МИД нашей страны Александр Грушко. Дипломат отверг все обвинения в неисполнении Москвой взятых на себя обязательств и добавил, что у российской стороны есть не менее серьезные претензии к США в вопросе выполнения условий ДОН, а все технические вопросы и разногласия предложил решать за столом переговоров, а не путем ультимативных заявлений.

«Я считаю, что союзники США будут предпринимать всяческие усилия, чтобы принудить Вашингтон остаться в договоре. Не исключаю, что эти усилия послужат толчком к здравомыслию Дональда Трампа», - выразил надежду зампред комитета по обороне.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США окончательно выйдут из договора через шесть месяцев. Соответствующую информацию уже разместил официальный сайт Госдепартамента. Многие аналитики полагают, что все это время Трамп будет пытаться «выкручивать руки» Москве и выторговывать для США новые преференции.

С большей долей вероятно, подобное давление ни к чему не приведет, считает собеседник «Звезды», и тогда последствия выхода одного из крупнейших игроков на мировой арене из обязывающего договора может привести к реальной эскалации напряженности в Европе.

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