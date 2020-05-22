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Евросоюз призвал США пересмотреть свое решение о выходе из ДОН

Ян Брацкий
22:55 22.05.2020
Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что окончательный выход Вашингтона из Договора по открытому небу произойдет через шесть месяцев.
Евросоюз призвал США пересмотреть свое решение о выходе из ДОН
© Фото: pixabay

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал власти США пересмотреть свое решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). О том, что Вашингтон больше не желает оставаться участником международного соглашения, накануне объявил президент США Дональд Трамп. Формальной причиной принятого решения стало якобы неисполнение Россией требований договора.

«Продолжая призывать Россию немедленно вернуться к полному выполнению договора, я призываю Соединенные Штаты пересмотреть свое решение», - говорится в официальном заявлении Борреля.

Официальная Москва неоднократно и аргументировано опровергала все обвинения в неисполнении ДОН. В российском внешнеполитическом ведомстве, где уже получили от США все официальные документы о намерениях, ожидают более развернутого объяснения Вашингтоном своей позиции по несоблюдению договора.

В своем заявлении Жозеп Боррель напомнил, что договор остается ключевым элементом архитектуры контроля над вооружениями и служит важной мерой укрепления доверия и безопасности. В подтверждение своих слов, Боррель привел статистику, согласно которой с 2002 года, в рамках соглашения было проведено 1,5 тысячи разведывательных миссий над территориями стран-участниц соглашения.

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