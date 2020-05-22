«Удалились с совещания»: Грызлов заявил об отказе Украины принимать решения по Донбассу

Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что решений по итогам видеоконференции подгруппы по безопасности не принято. Он рассказал, что темой внеочередного заседания стали обстрелы Киевом территорий Луганска и Донецка, а также последствия этих действий.

«По итогам сегодняшней встречи решений не принято. Тем не менее, четко зафиксирована ответственность киевской стороны», - заявил Грызлов журналистам.

Полпред отметил, что были представлены факты о новых разрушениях инфраструктуры и жилых домов, новых пострадавших из числа гражданского населения Донецкой и Луганской областей.

«При этом Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты. Несмотря на документированные факты обстрелов, Киев отказался принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня», - пояснил Грызлов.

Полпред добавил, что ситуация на Донбассе остается крайне напряженной. Необходимо срочно принять и начать реализовывать меры по соблюдению режима прекращения огня, те решения, «принятие которых Киев саботирует на протяжении нескольких месяцев».

«На призыв представителей Донбасса продолжить работу над дополнительными мерами по соблюдению режима прекращения огня украинская делегация удалилась с совещания», - сказал Грызлов.

Ранее на встрече Контактной группы было отмечено, что ситуация с обеспечением безопасности вдоль линии соприкосновения остается крайне сложной. Грызлов тогда заявил, что необходимо ужесточить контроль над режимом прекращения огня в Донбассе. Полпред отметил, что именно киевская сторона нарушает режим и не намерена принимать конкретные дополнительные меры контроля прекращения огня.