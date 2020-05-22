SpaceX модифицировала Crew Dragon в соответствии с пожеланиями Роскосмоса

Компания SpaceX изменила свой новейший пилотируемый корабль Crew Dragon. Изменения были проведены в соответствии с пожеланиями Роскосмоса.

Как заявил глава программы МКС в NASA Кирк Ширман, модификацию провели из-за опасений Роскосмоса, связанных с возможным ущербом для Международной космической станции в момент стыковки ее с новым кораблем.

«Одно из крупнейших опасений, которое было у Роскосмоса, это что в случае очень и очень маловероятной неудачи, но если все-таки неудача произойдет, то это может привести к повреждению, возможно, даже катастрофическому, для МКС», - отметил Ширман в эфире NASA TV, трансляцию которого цитирует РИА Новости.

В компании отнеслись к пожеланиям российских коллег со всем вниманием. Изменения были внесены между двумя миссиями Demo-1 и Demo-2. Роскосмос принимал постоянное участие в анализе готовности корабля к полету. Как отметил Ширман, это были «долгие дни для нас и долгие ночи для российских коллег».

Ранее компания SpaceX представила программу, дающую возможность всем желающим попробовать себя в стыковке пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС. Доступный на сайте симулятор позволяет взять на себя управление кораблем, определяя его движение в заданном скоростном режиме. В проекте применяется интерфейс, схожий с тем, что в реальности используется на Crew Dragon.