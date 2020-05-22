Число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к отметке в 5 миллионов

За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в мире выросло более чем на 100 тысяч человек. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Таким образом, общее количество инфицированных приближается к отметке в 5 миллионов (4 993 470).

Скончались за последние 24 часа еще 4482 пациента, за весь период - более 327 738.

Самое большое число заболевших зафиксировано в Северной и Южной Америке.

В России, по последним данным, выявлено 326 448 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 99 825 пациентов, скончались 3249.