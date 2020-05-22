Украина получит от МВФ 5 миллиардов долларов для борьбы с COVID-19

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на рабочем уровне о выдаче резервного кредита. Займ будет предоставлен на 18 месяцев. Об этом говорится в распространенном сообщении МВФ.

«Сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренностей на рабочем уровне по экономической политике для нового 18-месячного резервного кредита (SBA)», - приводит РИА Новости слова главы команды переговорщиков со стороны МВФ Иванны Владковой Голлар.

Резервный кредит предоставит Киеву 3,6 миллиарда SDR, что эквивалентно 5 миллиардам долларов. Займ предоставляется для обеспечения платежей и бюджетной поддержки для борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что в ближайшие недели будет рассмотрено соглашение руководством МВФ.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина договорилась с МВФ об увеличении размера новый программы. В МВФ подтверждали, что финансовая поддержка может оказаться больше, чем планировалось ранее.