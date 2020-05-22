В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу

Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией. Такое мнение высказали в НАТО. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания альянса, которое прошло в пятницу, 22 мая.

«Постоянное избирательное выполнение Россией своих обязательств по Договору об открытом небе подорвало вклад этого важного Договора в обеспечение безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе», - сказано в документе.

В Североатлантическом альянсе считают, что лучший способ сохранения преимуществ Договора по открытому небу - это соблюдение его пунктов. В НАТО выразили уверенность, если РФ вернется к выполнению обязательств, то Вашингтон, скорее всего, пересмотрит решение о выходе.

Россия неоднократно отвергала все обвинения США и заявляла, что не допускает никаких нарушений соглашения.

О том, что США покидают соглашение, накануне сообщил Дональд Трамп. Его действия осудили в Конгрессе, заявив, что он не удосужился предупредить законодателей и принял решение в одиночку.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал демонтажем системы глобальной безопасности данный шаг Вашингтона.