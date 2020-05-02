Врач выпал из окна больницы в Воронеже
В результате инцидента мужчина получил травмы.
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Врач скорой помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области Александр Шулепов выпал из окна здания медицинского учреждения. Следователи проводят проверку в связи с происшествием.
«По факту получения телесных повреждений мужчины в Новоусманской районной больнице проводится проверка, обстоятельства устанавливаются», - цитирует ТАСС представителя СУ СКР по Воронежской области Елену Андрикевич.
В пресс-службе управления здравоохранения области заявили, что в связи с инцидентом проводится расследование.
Согласно статистике, в Воронежской области зафиксировано 565 случаев заражения коронавирусом. 117 человек выздоровели, 9 пациентов умерли.