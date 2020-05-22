«Очень страшно»: у жены и троих детей Погребняка обнаружили коронавирус

Жена футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, что после заражения мужа коронавирусом болезнь подхватила почти вся семья. Положительный тест на COVID-19 обнаружен как у самой женщины, так и у трех детей супружеской пары.

Как рассказала Мария в своем Instagram, у детей наблюдается головная боль, рвота и повышенная утомляемость, у старшего обнаружена пневмония. Сама девушка переносит болезнь без симптомов, ощущает только сонливость и усталость.

Мать супруги футболиста также ощутила ухудшение самочувствия. Ей предстоит сдать повторное КТ, рассказала Мария Погребняк.

Ранее стало известно, что нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк, у которого ранее медики обнаружили коронавирус, чувствует себя хорошо. В настоящий момент спортсмен находится в больнице в Екатеринбурге. Болезнь проходит в бессимптомной форме.