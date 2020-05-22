В Подмосковье ввели штрафы за нарушение масочного режима

В Московской области начнут штрафовать за появление в общественном месте без маски. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Ужесточаем масочный режим. Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски», - заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, организации Московской области не должны пускать в здания людей без масок. Об этом со ссылкой на указ губернатора Воробьева сообщил региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

«В связи с отменой пропусков особое внимание будет уделено соблюдению масочного режима», - сказано в документе.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что с субботы, 23 мая, в регионе будут отменены цифровые пропуска на передвижение. А с понедельника, 25 мая, будет возобновлена торговля автомобилями, откроются офисы продаж на стройках жилья.