Ракова заявила об устойчивой положительной динамике с COVID-19 в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве в последние две недели имеет устойчивую динамику на улучшение. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что пик заболеваемости COVID-19 пришелся на апрель.

«Мы каждый день видим, что количество госпитализированных больных у нас сокращается, по сравнению с пиком госпитализация упала в два раза, при этом мы видим увеличение больных, которые выписываются», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия-24».

Она отметила, что решение об открытии в столице предприятий сферы услуг будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки после начала работы МФЦ.

«Массовые мероприятия будут открываться в самую последнюю очередь в столице», - сказала заммэра.

Напомним, что, согласно указу мэра Сергея Собянина, в понедельник, 25 мая, в Москве откроются центры государственных услуг «Мои документы». Однако глава города уверен, что в столице нужно сохранять строгие меры для борьбы с распространением коронавируса: оставить в силе масочный режим, выдачу пропусков и соблюдение самоизоляции.