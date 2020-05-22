Создаваемая в МГУ вакцина от коронавируса включена ВОЗ в перечень перспективных

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывают специалисты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, включена Всемирной организацией здравоохранения в перечень перспективных.

Биологи МГУ создают сыворотку на основе вирусов растений. Ими уже разработан прототип поливалентной вакцины против коронавирусов, которые вызывают COVID-19, SARS и MERS.

«Использование вирусов растений для создания современных рекомбинантных вакцин против инфекций человека - это современный и многообещающий подход, в разработке которого МГУ занимает передовые позиции в мировой науке», - приводит слова ректора Виктора Садовничего пресс-служба вуза.

В понедельник, 18 мая, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в стране планируют начать примерно через месяц.