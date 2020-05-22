К берегам Приморья вернулись выпущенные из «китовой тюрьмы» белухи

Сложно скрыть удивление, когда прямо под катером проплывает стая из пяти взрослых китов. Им не свойственно находится возле берегов южного Приморья в мае. Среда обитания этих животных - северные моря, где вода значительно холоднее.

Неожиданными гостями заинтересовались и ученые. Они сразу определили, что это те самые животные, которых полгода назад выпустили из нашумевшей «китовой тюрьмы».

Напомним, в центре передержки под Находкой целый год держали 90 белух и 11 косаток. Их хотели продать в Китай. Но план провалился и даже были заведены уголовные дела. Всех китов вернули в Охотское море. Но 50 особей из-за приближающихся холодов туда доставить не успели. Пришлось выпускать в Приморье в надежде, что млекопитающие сами уплывут к родным акваториям, но пока они остались здесь.

«Во Владивостоке животным особо ничего не угрожает, если люди не будут их преследовать и пытаться кормить. Особенно надо быть внимательным судоводителям, чтобы не наехали на животных», - объяснил руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

При этом причины для волнения у экологов все же есть. Крупные млекопитающие так близко подходят к берегу Владивостока из-за канализационных стоков, которые собирают вокруг себя много не очень чистой рыбы на которую легко охотиться.

«Находясь возле канализационных стоков, где бактериальная флора неблагоприятная, они, во-первых, наглотаются этой воды, и кто знает, чем у них кончится - может та же пневмония возникнуть, у них же тоже болезни бывают или расстройство в виде кишечной палочки», -говорит главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им В.И. Ильичева Владимир Раков.

Температура воды у берегов Владивостока чуть больше 6 градусов. И белух такой показатель пока устраивает. Но ученые продолжают наблюдать за дальнейшим поведением и миграцией животных. Вероятнее всего, летом, когда море прогреется сильнее, белухи, привыкшие жить во льдах, уйдут в более холодные воды.