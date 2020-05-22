Нейтрализованы ответным огнем: НАК показал новое оперативное видео операции в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет опубликовал новое оперативное видео с места ликвидации шести боевиков в Дагестане. Бандиты принадлежали к запрещенной в РФ террористической группировке ИГИЛ*.

При попытке задержания боевики оказали сопротивление с применением стрелкового оружия и гранат. Бандиты были нейтрализованы ответным огнем.

Как объяснил представитель информационного центра НАК Александр Поляков, боевики планировали организовать ряд нападений на религиозных деятелей и правоохранителей. Кроме того, они планировали вымогать деньги у местных предпринимателей, чтобы поддерживать с их помощью деятельность группировки.

В ходе операции был ранен один спецназовец. Среди представителей гражданского населения никто не пострадал.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.