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Рябков заявил о продолжении разработок перспективных систем вооружения

Андрей Аркадьев
19:05 22.05.2020
Создание перспективных видов вооружений будет завершено, несмотря на призывы США свернуть разработку.
Рябков заявил о продолжении разработок перспективных систем вооружения
© Фото: MFA Russia, Globallookpress

Российские специалисты продолжат работу над перспективными системами вооружения, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 22 мая.

«Наши перспективные системы вооружения создаются, своевременно будут завершены циклы их испытаний, и они будут поставлены на вооружение», - приводит его слова газета «Коммерсантъ».

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя продление российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), призвал Россию отказаться от разработки новых видов вооружений.

Речь шла о ракетных комплексах «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», системе «Посейдон» и крылатой ракете с ядерным двигателем «Буревестник».

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