Рябков заявил о продолжении разработок перспективных систем вооружения
Создание перспективных видов вооружений будет завершено, несмотря на призывы США свернуть разработку.
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Российские специалисты продолжат работу над перспективными системами вооружения, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 22 мая.
«Наши перспективные системы вооружения создаются, своевременно будут завершены циклы их испытаний, и они будут поставлены на вооружение», - приводит его слова газета «Коммерсантъ».
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя продление российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), призвал Россию отказаться от разработки новых видов вооружений.
Речь шла о ракетных комплексах «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», системе «Посейдон» и крылатой ракете с ядерным двигателем «Буревестник».