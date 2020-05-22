На помещенном на карантин лайнере в порту Барселоны есть россияне

На борту круизного лайнера Navigator Seven Seas, который из-за коронавируса был помещен на карантин в порту Барселоны, находятся граждане России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Мадриде.

«Генконсульство в Барселоне инициативно выяснило, что среди пассажиров россиян нет, а среди членов экипажа зарегистрированы четыре россиянки. Консульские работники стараются установить контакт с ними, держат вопрос на контроле», - рассказали ТАСС в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что официальной информации от властей Испании о присутствии заболевших россиян на судне не поступало.

По данным местного министерства здравоохранения, всего на борту круизного лайнера находятся около 400 человек разных национальностей. Он был помещен на карантин после того, как у одного из путешествующих был выявлен коронавирус. Издание ABC сообщает, что инфекция обнаружена у гражданки Сербии.