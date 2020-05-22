Собянин объявил о наращивании объемов оказания плановой медпомощи в Москве

Пришло время наращивать объемы оказания плановой медицинской помощи москвичам. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

«По большому счету, 2/3 мощностей были развернуты для борьбы с COVID-19. Эти меры помогли спасти тысячи жизней москвичей. И десятки тысяч москвичей выздоровели благодаря вашим усилиям», - сказал глава города на встрече с главврачами городских клинических больниц.

При этом он добавил, что распространение коронавируса еще не закончилось. Есть риски возвращения к динамике роста. Но на данный момент ситуация стабилизировалась, отметил мэр.

«Снизились темпы, мы сгладили рост, научились бороться с ней, но она не прошла. И, конечно, у нас в мощном резерве будут оставаться и продолжать работать целый ряд клиник. Но тем не менее мы видим, что у нас есть возможность возвращаться к нормальной жизни и увеличению плановой помощи», - сказал Собянин.

Также мэр отметил, что во время пандемии городские стационары в некоторых случаях даже смогли увеличить объемы медпомощи по другим видам болезней. Например, в области онкологии рост составил 27% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Собянин сообщил, что отдельные больничные корпуса, которые ранее были подготовлены для приема пациентов с коронавирусом, вернутся к обычному режиму. Оказание плановой помощи будет осуществляться в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности.