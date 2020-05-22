Чудесное спасение: опубликовано видео освобождения прожившего несколько дней в багажнике алабая

В Зеленограде сотрудники МЧС спасли жизнь щенку алабая. Неизвестный запер собаку в багажнике легкового автомобиля и оставил там на несколько дней.

Местные жители, когда поняли, откуда раздается собачий вой, вызвали экстренные службы. Кадры спасательной операции опубликовал ресурс «Зеленоград24».

На записи видно, что после освобождения молодой черный пес очень ласково повел себя по отношению к присутствующим людям. При этом находящаяся там женщина назвала собаку Джеком.

Как пишут пользователи социальных сетей, алабай мог быть украден.