Представитель Ливийской национальной армии обвинил Турцию в провокациях

Официальный представитель командования Ливийской национальной Армии Ахмед Аль-Мисмари заявил, что Турция нарушает международное эмбарго и направляет в страну сотни единиц бронетехники, артиллерийских орудий и беспилотных летательных аппаратов.

Для подтверждения своих слов Аль-Мисмари представил видеоматериалы, которые, по его словам, были сняты в апреле 2019 года и в мае 2020 года. На них представлена военная техника, которая, как сообщил представитель ЛНА, движется из Турции в Ливию.

«Эти видеозаписи являются доказательством нарушения Эрдоганом международных норм», - заявил Аль-Мисмари.

По словам представителя Ливийской национальной армии, в стране в настоящее время находится более 1500 турецких военнослужащих. Аль-Мисмари заявил, что призывает к прекращению огня и готов отвести войска на 3 километра от линии соприкосновения.