Воробьев анонсировал отмену цифровых пропусков в Подмосковье

В Московской области с субботы, 23 мая, будут отменены цифровые пропуска, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев.

«С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом глава МО подчеркнул, что при поездках в Москву уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок пропуск нужно будет оформить заново.

«В столице - другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», - объяснил губернатор.

Он также сообщил, что в Подмосковье с понедельника, 25 мая, будет возобновлена торговля автомобилями, откроются офисы продаж на стройках жилья.