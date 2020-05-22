В Минпросвещения рассказали о правилах зачисления в колледжи после отмены ОГЭ

Зачисление в колледжи в 2020 году будет производиться по аттестатам. Отмена Основного государственного экзамена на процесс не повлияет. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Принято решение, что поступление в средние профессиональные образовательные учреждения будет на основе аттестатов, а аттестаты будут выданы на основе текущих оценок», - сказал глава Минпросвещения в эфире телеканала «Россия 24».

Кравцов отметил, что отмена ОГЭ - это вынужденная мера, связанная с распространением коронавируса. Ранее по этой же причине были перенесены сроки проведения Единого государственного экзамена.