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Найдено природное средство от похмелья

Анна Берестовая
02:18 02.05.2020
Для определения эффективного средства от похмелья был проведен эксперимент с более чем двумя сотнями испытуемых.
Найдено природное средство от похмелья
© Фото: Marijan Murat dpa Globallookpress

Экстракты ряда растений имеют свойство облегчать алкогольное похмелье. Такую информацию представили немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.

В проведенном ими исследовании, проводившемся на 214 испытуемых 18-65 лет, проверялось действие растительных растворов и микроэлементов на состояние организма. Для этого участники эксперимента пили алкоголь в течение четырех часов, периодически сдавая анализы крови и мочи.

Всех испытуемых распределили на три группы. Первая группа употребила перед началом распития спиртного раствор из растительных экстрактов, в который входили экстракты кактуса, ивы, барбадосской вишни, гинкго билоба и корня имбиря. К ним были добавлены микроэлементы.

Вторая группа получила только микроэлементы, среди которых присутствовали магний, цинк, калий, тиамин, рибофлавин, бикарбонат натрия, инсулин и фолиевая кислота.

Третьей группе досталось плацебо.

По итогам испытания было определено, что у разных групп самочувствие в день, следующий после эксперимента, разнилось. Об этом пишет MedicalXpress.

Наиболее безболезненно употребление спиртного перенесли участники из первой группы. В сравнение с третьей, контрольной, группой у них на 42% реже была замечена тошнота, на 41% меньше ощущалось беспокойство, на 34% меньше болела голова и на 27% -  наблюдался упадок сил.

Вторая группа испытуемых, которым достался раствор без растительных экстрактов, не продемонстрировали заметно лучшего самочувствие относительно третьей группы.

Исследователи предположили, что положительный эффект растений в данном случае был вызван содержащимися в них флавоноидами и полифенолами.

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