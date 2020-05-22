В МИД РФ назвали прискорбным шагом выход США из Договора по открытому небу

Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности. Соответствующее заявление сделали в МИД РФ, отметив, что данные действия американской стороны вписываются в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

«Высшие должностные лица США - президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео - заявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Шаг весьма прискорбный с точки зрения европейской безопасности», - следует из заявления.

В дипломатическом ведомстве напомнили, что в свое время ДОН был заключен по инициативе американцев и является важнейшим звеном системы безопасности в Европе.

«Удивления у российской стороны это решение Вашингтона не вызвало - оно полностью вписывается в его линию на разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области», - подчеркнули российские дипломаты.

В Министерстве иностранных дел также обратили внимание на то, что Соединенные Штаты проигнорировали интересы союзников, выраженные требования ряда членов американского конгресса, авторитетные мнения экспертов из США и Европы, в том числе тех, которые десятилетиями занимались выполнением договора.