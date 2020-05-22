НАК показал кадры нейтрализации шести террористов ИГ* в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет показал кадры нейтрализации шести бандитов запрещенной в России группировки «Исламское государство»*.

«При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнем бандиты нейтрализованы», - заявили в НАК.

Там отметили, что боевики планировали нападения на правоохранителей и религиозных деятелей, а также вымогательство денежных средств у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности.

Сообщается, что в ходе спецоперации был ранен один спецназовец, среди гражданского населения никто не пострадал.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.